Глава МИД Израиля Лапид заболел коронавирусом

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У министра иностранных дел Израиля Яира Лапида выявили коронавирус. Об этом информирует пресс-служба главы МИД страны.
Глава МИД Израиля Лапид заболел коронавирусом
  • AP
  • © Gil Cohen-Magen

«У министра иностранных дел Яира Лапида был диагностирован коронавирус», — приводит сообщение РИА Новости.

Сам Лапид написал в Twitter, что чувствует себя хорошо, потому что ранее был вакцинирован от коронавируса.

5 января у министра иностранных дел Болгарии Теодоры Генчовски выявили коронавирус.

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