Глава МИД Израиля Лапид заболел коронавирусом
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«У министра иностранных дел Яира Лапида был диагностирован коронавирус», — приводит сообщение РИА Новости.
Сам Лапид написал в Twitter, что чувствует себя хорошо, потому что ранее был вакцинирован от коронавируса.
אכן, אני מאומת לקורונה. מרגיש מצויין כי אני מחוסן. לכו להתחסן, שימו מסיכה, נעבור את זה יחד.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 10, 2022
5 января у министра иностранных дел Болгарии Теодоры Генчовски выявили коронавирус.