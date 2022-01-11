Глава МИД Израиля Лапид заболел коронавирусом

У министра иностранных дел Израиля Яира Лапида выявили коронавирус. Об этом информирует пресс-служба главы МИД страны.

«У министра иностранных дел Яира Лапида был диагностирован коронавирус», — приводит сообщение РИА Новости.

Сам Лапид написал в Twitter, что чувствует себя хорошо, потому что ранее был вакцинирован от коронавируса.

אכן, אני מאומת לקורונה. מרגיש מצויין כי אני מחוסן. לכו להתחסן, שימו מסיכה, נעבור את זה יחד. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 10, 2022

5 января у министра иностранных дел Болгарии Теодоры Генчовски выявили коронавирус.