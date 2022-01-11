В США не ожидают прорывов в переговорах с Россией по линиям НАТО и ОБСЕ на этой неделе

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Соединённые Штаты не ожидают прорывов на переговорах с Россией по линиям НАТО и ОБСЕ на этой неделе. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
В США не ожидают прорывов в переговорах с Россией по линиям НАТО и ОБСЕ на этой неделе
  • AP
  • © Denis Balibouse

«Я не ожидаю каких-либо прорывов в среду. Я также не ожидаю каких-либо прорывов в четверг. Это начало дипломатического процесса», — приводит ТАСС его слова.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности были искренними и открытыми.

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ситуация на переговорах России и США по гарантиям безопасности не является безнадёжной.

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