В США не ожидают прорывов в переговорах с Россией по линиям НАТО и ОБСЕ на этой неделе
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«Я не ожидаю каких-либо прорывов в среду. Я также не ожидаю каких-либо прорывов в четверг. Это начало дипломатического процесса», — приводит ТАСС его слова.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности были искренними и открытыми.
В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ситуация на переговорах России и США по гарантиям безопасности не является безнадёжной.