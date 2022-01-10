Рябков заявил, что уверенности в выполнении США договорённости по безопасности нет

У России нет уверенности, что США станут выполнять юридически оформленные договорённости о гарантиях безопасности, если страны заключат соглашение.

«Уверенности такой нет. Президент вопрос ставил так, что с учётом негативного опыта, который мы накопили на протяжении длительного времени, схема с обязательствами со стороны США, разумеется, неидеальна», — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они легко выходят из договоров.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал заявление президента России.