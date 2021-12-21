Аналитик Оленченко прокомментировал слова Путина об отношении США к долгосрочным гарантиям

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они легко выходят из договоров.

«К сожалению, наш президент констатировал очевидное. Американцы — очень непоследовательные партнёры... Со стороны России мы в этом неоднократно убеждались», — подчеркнул Оленченко.

По его мнению, американская сторона действительно часто меняет свои решения и подходы.

Это часть «международного поведения» США, считает эксперт.

«Президент России нашёл возможным озвучить такой подход, чтобы американцам и их партнёрам было понятно, что мы видим их непоследовательность или хитрость в их поведении и учитываем это», — добавил аналитик.

Несмотря на особенности американской стороны, Россия всё же стремится к поддержанию диалога и рассчитывает на то, что «хотя бы какие-то, но договорённости достигались», сообщил собеседник RT.

По словам Оленченко, заявление Владимира Путина носит предупредительный характер для США и указывает на то, что Россия отдаёт предпочтение дипломатическим средствам урегулирования конфликтов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они легко выходят из договоров.