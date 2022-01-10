Рябков заявил об усилении тренировочной деятельности России из-за действий НАТО
- РИА Новости
«Всё вот это (действия НАТО. — RT) в совокупности не оставляет другого выбора нам, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории», — заявил Рябков.
Замглавы МИД также подчеркнул, что НАТО следует сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог военного блока с Россией важен и нужен для недопущения конфликта в Европе.