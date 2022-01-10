Рябков заявил об усилении тренировочной деятельности России из-за действий НАТО

Короткая ссылка
России приходится усиливать учебно-тренировочную деятельность на своей территории из-за действий НАТО. Об этом в ходе брифинга по итогам переговоров с США по гарантиям безопасности заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил об усилении тренировочной деятельности России из-за действий НАТО
  • РИА Новости

«Всё вот это (действия НАТО. — RT) в совокупности не оставляет другого выбора нам, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории», — заявил Рябков. 

Замглавы МИД также подчеркнул, что НАТО следует сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог военного блока с Россией важен и нужен для недопущения конфликта в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить