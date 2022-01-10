Рябков: нельзя недооценивать риски военной конфронтации

Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Об этом в ходе брифинга по итогам переговоров по гарантиям безопасности заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

РИА Новости

«Мы призываем США к максимальной ответственности в нынешний момент», — заявил Рябков. Он подчеркнул, что «риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя». Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу.