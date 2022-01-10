Рябков: нельзя недооценивать риски военной конфронтации
- РИА Новости
«Мы призываем США к максимальной ответственности в нынешний момент», — заявил Рябков.
Он подчеркнул, что «риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу.