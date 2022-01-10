Рябков: нельзя недооценивать риски военной конфронтации

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Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Об этом в ходе брифинга по итогам переговоров по гарантиям безопасности заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: нельзя недооценивать риски военной конфронтации
  • РИА Новости

«Мы призываем США к максимальной ответственности в нынешний момент», — заявил Рябков. 

Он подчеркнул, что «риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу.

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