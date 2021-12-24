МИД России: Москва ответит адекватными военно-техническими мерами на действия Запада

Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема — из-за продолжения враждебных действий стран НАТО», — сказала Захарова.

По её словам, «российское руководство заявляло, что если всё это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные, последует адекватный ответ, в том числе военно-технический».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров завил, что проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу.