МИД России: Москва ответит адекватными военно-техническими мерами на действия Запада

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Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД России: Москва ответит адекватными военно-техническими мерами на действия Запада
  • © МИД РФ

«Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема — из-за продолжения враждебных действий стран НАТО», — сказала Захарова.

По её словам, «российское руководство заявляло, что если всё это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные, последует адекватный ответ, в том числе военно-технический».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров завил, что проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу.

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