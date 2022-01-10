В МИД Италии заявили, что с озабоченностью следят за ситуацией в Казахстане

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия с огромной озабоченностью следит за ситуацией в Казахстане.

«С огромной озабоченностью мы следим за ситуацией в Казахстане, который является важным партнёром Италии и Европейского союза. И, естественно, мы настойчиво требуем, чтобы насилие было немедленно прекращено, чтобы права населения полностью соблюдались», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что Италию связывают с Казахстаном отношения дружбы и солидного экономического партнёрства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма.

10 января немецкое правительство призвало Казахстан отозвать приказ об огне без предупреждения.