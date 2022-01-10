В МИД Италии заявили, что с озабоченностью следят за ситуацией в Казахстане

Короткая ссылка
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия с огромной озабоченностью следит за ситуацией в Казахстане.
В МИД Италии заявили, что с озабоченностью следят за ситуацией в Казахстане
  • AP

«С огромной озабоченностью мы следим за ситуацией в Казахстане, который является важным партнёром Италии и Европейского союза. И, естественно, мы настойчиво требуем, чтобы насилие было немедленно прекращено, чтобы права населения полностью соблюдались», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что Италию связывают с Казахстаном отношения дружбы и солидного экономического партнёрства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма.

10 января немецкое правительство призвало Казахстан отозвать приказ об огне без предупреждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить