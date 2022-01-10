В ФРГ призвали Казахстан отозвать приказ об огне без предупреждения

Немецкое правительство призвало Казахстан отозвать приказ об огне без предупреждения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман.

По её словам, Германия настаивает на том, что этот приказ «должен быть отозван».

«Данный приказ нарушает правовые обязательства Казахстана по уважению и защите собственных граждан», — добавила Хофман.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти Соединённых Штатов выражают обеспокоенность в связи с приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вести огонь на поражение для борьбы с террористами.