Захарова удивилась непониманию Соединёнными Штатами ситуации в Казахстане

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила, что ей странно слышать от Соединённых Штатов, что они не понимают, что происходит в Казахстане.
Захарова удивилась непониманию Соединёнными Штатами ситуации в Казахстане
  • РИА Новости

«Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно, обычно они всегда всё  понимают»,  — цитирует её РИА Новости.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США хотят услышать от Казахстана объяснения, почему власти страны решили обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки.

8 января в Белом доме заявили, что США не имеют отношения к беспорядкам в Казахстане.

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