В Белом доме заявили, что США не имеют отношения к беспорядкам в Казахстане

США не имеют отношения к массовым беспорядкам в Казахстане, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

«Происходящее никак не о нас. Это вопрос не к США», — цитирует его РИА Новости.

Чиновник добавил, что спрашивать о возможном влиянии событий в Казахстане на ситуацию вокруг Украины и переговоры Москвы и Вашингтона «нужно в Кремле».

Как ранее сообщил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Россия рассматривает протесты в Казахстане как спровоцированные извне.

Также российский МИД отмечал, что Москва рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.