В Белом доме заявили, что США не имеют отношения к беспорядкам в Казахстане
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«Происходящее никак не о нас. Это вопрос не к США», — цитирует его РИА Новости.
Чиновник добавил, что спрашивать о возможном влиянии событий в Казахстане на ситуацию вокруг Украины и переговоры Москвы и Вашингтона «нужно в Кремле».
Как ранее сообщил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Россия рассматривает протесты в Казахстане как спровоцированные извне.
Также российский МИД отмечал, что Москва рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.