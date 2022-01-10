Истребители ВВС Польши примут участие в тренировочных полётах над Эстонией

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Истребители ВВС Польши присоединятся к тренировочным полётам над Эстонией, сообщила пресс-служба эстонского Главного штаба Сил обороны.
Истребители ВВС Польши примут участие в тренировочных полётах над Эстонией
  • © AP Photo/Alik Keplicz

«С 10 по 16 января учебно-тренировочные полёты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии будут осуществлять не только пилоты дислоцированных на авиабазе Эмари под Таллином истребителей ВВС Бельгии F-16, но и их польские коллеги», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Полёты будут осуществлены в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии.

Ранее телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готова предложить России обсудить сокращение присутствия военных обеих стран в Восточной Европе, а также сокращение масштабов военных учений в регионе.

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