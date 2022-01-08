Пентагон опроверг сообщения о возможности сокращения военного присутствия США в Европе
- Gettyimages.ru
«Появились некоторые сообщения от NBC о вариантах действий, которые США рассматривают перед переговорами с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — написал он в Twitter.
Он добавил, что также США не рассматривают изменение численности войск в балтийских странах и Польше.
Ранее телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готова предложить России обсудить сокращение присутствия военных обеих стран в Восточной Европе, а также сокращение масштабов военных учений в регионе.