Пентагон опроверг сообщения о возможности сокращения военного присутствия США в Европе

США не рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия в Европе или изменение позиции на этот счёт, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Появились некоторые сообщения от NBC о вариантах действий, которые США рассматривают перед переговорами с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — написал он в Twitter.

Он добавил, что также США не рассматривают изменение численности войск в балтийских странах и Польше.

Ранее телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готова предложить России обсудить сокращение присутствия военных обеих стран в Восточной Европе, а также сокращение масштабов военных учений в регионе.