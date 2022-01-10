Политолог Бышок допустил возможность долгих переговоров между Россией и США по безопасности

Кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал в беседе с RT, чего ожидать от переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности.

Бышок пояснил, что сам предмет переговоров и их динамика являются очень интересными и необычными.

«Сама история о том, что Россия положила свои карты на стол и сказала: «Мы беспокоимся ровно об этом, давайте что-то с этим делать». Не какие-то общие слова, а вот конкретно по пунктам. Это достаточно интересная история. Такого прецедента, насколько я понимаю, не было в отношениях двух стран... Но именно из-за того, что нет чёткого понимания, как решаются такие большие вопросы, наверное, поэтому никто точно не скажет, как это точно завершится», — рассказал специалист.

Политолог выразил мнение, что переговоры по безопасности будут досточно долгими.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США хотят возобновить работу Совета Россия — НАТО на неприемлемых для России условиях.