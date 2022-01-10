Рябков назвал неприемлемыми условия США по восстановлению работы Совета Россия — НАТО

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США хотят возобновить работу Совета Россия — НАТО на неприемлемых для России условиях, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков назвал неприемлемыми условия США по восстановлению работы Совета Россия — НАТО
  • РИА Новости

«Они хотят восстановить деятельность Совета Россия — НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что для российской стороны это неприемлемо.

Первый раунд переговоров России и США в узком составе в Женеве прошёл вечером 9 января, 10 января работа будет продолжена в широком формате.

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