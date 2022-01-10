В Женеве начались консультации между Россией и США по гарантиям безопасности
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Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве.
Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны России Александр Фомин.
Со стороны США приехал первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и НАТО необходимо проявить гибкость на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что Соединённые Штаты и Россия на встрече в Женеве могут заложить основу для восстановления договорённостей о ракетах средней и меньшей дальности в Европе.