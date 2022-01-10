В Женеве начались консультации между Россией и США по гарантиям безопасности

Делегации России и США начали переговоры по вопросу о гарантиях безопасности в Женеве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны России Александр Фомин.

Со стороны США приехал первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и НАТО необходимо проявить гибкость на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что Соединённые Штаты и Россия на встрече в Женеве могут заложить основу для восстановления договорённостей о ракетах средней и меньшей дальности в Европе.