Аналитик Оленченко заявил об «установочном» характере переговоров между Россией и США

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поделился в беседе с RT своими ожиданиями от переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности.
Аналитик Оленченко заявил об «установочном» характере переговоров между Россией и США
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По мнению Владимира Оленченко, конструктив заключается в том, что переговоры начались по российской инициативе, а также в том, что США услышали обеспокоенность Москвы.

«Хорошо бы сохранить этот задор, это движение, которое было начато. Времени отведено не очень много, но это побуждает и США, и Россию стремиться к конкретике — это, на мой взгляд, тоже полезно», — пояснил аналитик.

Он отметил, что эта встреча носит «установочный характер».

«В зависимости от того, на какие договорённости удастся выйти в результате этих переговоров, это будет влиять на следующие встречи, встречи в рамках НАТО и в рамках ОБСЕ. Мне кажется, что на данный момент многое сделано и достигнуто, и хотелось бы, чтобы это реализовалось в положительные качества для европейской и глобальной безопасности. Потому что ни глобальная, ни европейская безопасность не могут быть стабильными без обеспечения интересов России», — заключил собеседник RT.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что США и НАТО необходимо проявить гибкость на переговорах по гарантиям безопасности с Москвой.

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