В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Германии о «Северном потоке — 2»

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям ЕС, что и является причиной приостановки процесса его сертификации.
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Германии о «Северном потоке — 2»
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«Я считаю, что всё это лежит в плоскости политики, а не экономики и вопросов, связанных с строительством газопровода. На данном объекте работают профессионалы. И те компании, которые задействованы в вопросах инвестиций строительства, очевидно, просчитывают все вопросы наперёд. А политическая плоскость зачастую только мешает… Поэтому, как только политика будет вне экономики, мы быстрее сможем реализовать совместно с германской стороной данный проект», — сказал депутат.

Он отметил, что с экономической стороны Германия заинтересована в использовании «Северного потока — 2» в своих нуждах.

«И этого ждут в том числе и рядовые потребители», — добавил Гладких.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa заявила, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям ЕС.

По её словам, правительство ФРГ чётко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям.

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