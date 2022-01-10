NI: в США назвали «бесполезные» для НАТО государства
«Слишком часто союзники США — маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы», — приводит текст статьи РИА Новости.
Карпентер объяснил, что речь идёт об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии по причине их слабых военного и оборонного потенциалов.
Научный сотрудник сравнил политику Соединённых Штатов с пользователем Facebook, который без разбора добавляет людей в список друзей.
По его мнению, разница состоит в том, что друзья в интернете не способны втянуть США в ненужные конфликты.
Большой ошибкой, по мнению Карпентера, было расширение сферы американского влияния на приближение к границам России.
«Присоединение прибалтийских республик... было самым опасным шагом в этом процессе», — сообщается в материале.
Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для США важнее сдерживание России ради непоколебимости безопасности Запада, чем ситуация на Украине.