NI: в США назвали «бесполезные» для НАТО государства

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Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер перечислил «бесполезные» страны НАТО, входящие в альянс. Об этом сообщает журнал National Interest.

«Слишком часто союзники США — маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы», — приводит текст статьи РИА Новости.

Карпентер объяснил, что речь идёт об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии по причине их слабых военного и оборонного потенциалов.

Научный сотрудник сравнил политику Соединённых Штатов с пользователем Facebook, который без разбора добавляет людей в список друзей.

По его мнению, разница состоит в том, что друзья в интернете не способны втянуть США в ненужные конфликты.

Большой ошибкой, по мнению Карпентера, было расширение сферы американского влияния на приближение к границам России.

«Присоединение прибалтийских республик... было самым опасным шагом в этом процессе», — сообщается в материале.

Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для США важнее сдерживание России ради непоколебимости безопасности Запада, чем ситуация на Украине.

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