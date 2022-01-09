Столтенберг: НАТО ранее доказывало способность находить решения с Россией

НАТО в прошлом уже удавалось находить компромиссные решения в отношениях с Россией, альянс готов улучшать их, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы готовы стремиться к улучшению отношений. Мы уже доказывали, что способны идти на компромиссы и находить решения с Россией», — сказал он Financial Times.

Столтенберг также выразил мнение, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить политическим путём с учётом интересов России.

Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, Североатлантический альянс больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли в европейской и международной политике.