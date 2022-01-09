Столтенберг: НАТО ранее доказывало способность находить решения с Россией

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НАТО в прошлом уже удавалось находить компромиссные решения в отношениях с Россией, альянс готов улучшать их, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО ранее доказывало способность находить решения с Россией
  • © AP Photo/Olivier Matthys

«Мы готовы стремиться к улучшению отношений. Мы уже доказывали, что способны идти на компромиссы и находить решения с Россией», — сказал он Financial Times.

Столтенберг также выразил мнение, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить политическим путём с учётом интересов России.

Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, Североатлантический альянс больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли в европейской и международной политике.

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