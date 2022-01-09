Столтенберг считает, что украинский кризис можно решить с учётом озабоченностей России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить политическим путём с учётом интересов России. Такое мнение он выразил в беседе с Financial Times.

«Возможно найти политический путь вперёд и вместе с этим учесть озабоченности России... Но риск конфликта всё ещё сохраняется», — сказал Столтенберг.

По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, любая дискуссия с Россией на тему Украины в рамках обсуждения безопасности требует участия в переговорах представителей Киева.

Вместе с генсеком НАТО он обсудил ситуацию на границе России с Украиной, а также российские предложения по гарантиям безопасности.