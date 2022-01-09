Столтенберг считает, что украинский кризис можно решить с учётом озабоченностей России
- ©Dursun Aydemir/Anadolu Agency
- Gettyimages.ru
«Возможно найти политический путь вперёд и вместе с этим учесть озабоченности России... Но риск конфликта всё ещё сохраняется», — сказал Столтенберг.
По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, любая дискуссия с Россией на тему Украины в рамках обсуждения безопасности требует участия в переговорах представителей Киева.
Вместе с генсеком НАТО он обсудил ситуацию на границе России с Украиной, а также российские предложения по гарантиям безопасности.