Столтенберг считает, что украинский кризис можно решить с учётом озабоченностей России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить политическим путём с учётом интересов России. Такое мнение он выразил в беседе с Financial Times.
Столтенберг считает, что украинский кризис можно решить с учётом озабоченностей России
  • ©Dursun Aydemir/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«Возможно найти политический путь вперёд и вместе с этим учесть озабоченности России... Но риск конфликта всё ещё сохраняется», — сказал Столтенберг.

По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, любая дискуссия с Россией на тему Украины в рамках обсуждения безопасности требует участия в переговорах представителей Киева.

Вместе с генсеком НАТО он обсудил ситуацию на границе России с Украиной, а также российские предложения по гарантиям безопасности.

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