Блинкен считает, что Россия желает вернуть «советский» уровень влияния на другие страны

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. Об этом он сказал в эфире CNN.

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — цитирует Блинкена ТАСС.

Он добавил, что это было бы «неприемлемо».

В декабре замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд выразила опасения, что президент России Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз».

После этого в Кремле отметили, что Нуланд «прекрасно разбирается» в тематике России, а также «во всех нюансах постсоветского пространства» и прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно.