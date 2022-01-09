Блинкен считает, что Россия желает вернуть «советский» уровень влияния на другие страны
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«Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — цитирует Блинкена ТАСС.
Он добавил, что это было бы «неприемлемо».
В декабре замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд выразила опасения, что президент России Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз».
После этого в Кремле отметили, что Нуланд «прекрасно разбирается» в тематике России, а также «во всех нюансах постсоветского пространства» и прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно.