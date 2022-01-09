Блинкен считает, что Россия желает вернуть «советский» уровень влияния на другие страны

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. Об этом он сказал в эфире CNN.
Блинкен считает, что Россия желает вернуть «советский» уровень влияния на другие страны
  • © AP Photo/Andrew Harnik

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — цитирует Блинкена ТАСС.

Он добавил, что это было бы «неприемлемо».

В декабре замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд выразила опасения, что президент России Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз».

После этого в Кремле отметили, что Нуланд «прекрасно разбирается» в тематике России, а также «во всех нюансах постсоветского пространства» и прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно.

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