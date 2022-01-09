В Госдуме прокомментировали заявление США о последствиях для России в случае эскалации на Украине
- РИА Новости
По мнению парламентария, в администрации США в преддверии проведения заседания Совета Россия – НАТО «пытаются «заболтать важнейший для нас вопрос о гарантиях безопасности такими заявлениями о санкциях».
«С помощью санкций и дипломатических последствий нашу страну невозможно сделать управляемой и как-то на неё надавить, Россия уже не раз демонстрировала, что способна успешно справляться с этими вызовами», — напомнил Белик.
Он также добавил, что американские политики всегда найдут причины для введения санкций.
«Но при этом неизменным останется одно – безопасность наших граждан, и ответ России в случае посягательства на нашу безопасность может быть жёстким», — добавил депутат.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнётся как с экономическими санкциями, так и с дипломатическими последствиями.
Он уточнил, что в их числе: укрепление позиций НАТО на территории союзных стран, а также увеличение помощи Украине в области безопасности.