В Госдуме прокомментировали заявление США о последствиях для России в случае эскалации на Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление высокопоставленного представителя администрации США о том, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнётся как с экономическими санкциями, так и с дипломатическими последствиями.

По мнению парламентария, в администрации США в преддверии проведения заседания Совета Россия – НАТО «пытаются «заболтать важнейший для нас вопрос о гарантиях безопасности такими заявлениями о санкциях».

«С помощью санкций и дипломатических последствий нашу страну невозможно сделать управляемой и как-то на неё надавить, Россия уже не раз демонстрировала, что способна успешно справляться с этими вызовами», — напомнил Белик.

Он также добавил, что американские политики всегда найдут причины для введения санкций.

«Но при этом неизменным останется одно – безопасность наших граждан, и ответ России в случае посягательства на нашу безопасность может быть жёстким», — добавил депутат.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнётся как с экономическими санкциями, так и с дипломатическими последствиями.

Он уточнил, что в их числе: укрепление позиций НАТО на территории союзных стран, а также увеличение помощи Украине в области безопасности.