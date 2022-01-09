В Белом доме предупредили Россию о последствиях в случае эскалации на Украине

Высокопоставленный представитель администрации США в преддверии переговоров Вашингтона и Москвы в Женеве заявил, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнётся как с экономическими санкциями, так и с дипломатическими последствиями.

Об этом информирует РИА Новости.

«Они столкнутся не только с финансовыми санкциями, но и с дипломатическими последствиями», — сказал чиновник.

Он уточнил, что в числе них: укрепление позиций НАТО на территории союзных стран, а также увеличение помощи Украине в области безопасности.

Ранее представитель администрации США назвал Россию главной угрозой для Европы за последние десятилетия.

8 января в МИД России ответили на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «историческом уроке», согласно которому «когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Российское ведомство в ответ заявило, что «когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».