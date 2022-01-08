Чиновник Белого дома назвал Россию главной угрозой для Европы за последние десятилетия
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас есть что обозначить из собственных обеспокоенностей. И это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей», — сказал представитель Белого дома журналистам.
Во время выступления американский чиновник утверждал, что Россия якобы «вторгалась и оккупировала территории соседних стран» и «вмешивалась в мириады выборов».
«Так что любой серьёзный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет затрагивать эти вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях», — сказал он.
8 января в МИД России ответили на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «историческом уроке», согласно которому «когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».
Российское ведомство в ответ заявило, что «когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».
Там подчеркнули, что только этому учит «не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности».
В частности, в Москве отметили, что по этому поводу многое могут рассказать «индейцы Северо-Американского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя дома этих незваных гостей».