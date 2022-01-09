В Белом доме прокомментировали возмутившие МИД России слова Блинкена

В Белом доме сообщили, что возмутившие МИД России заявления госсекретаря США Энтони Блинкена об «историческом уроке» отражают позицию Вашингтона на предстоящих переговорах с Россией по гарантиями в области безопасности.

Об этом пишет РИА Новости.

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — сказал представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга о грядущих контактах России и США.

8 января в МИД России ответили на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «историческом уроке», согласно которому «когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Российское ведомство в ответ заявило, что «когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».

Там подчеркнули, что только этому учит «не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности».

В частности, в Москве отметили, что по этому поводу многое могут рассказать «индейцы Северо-Американского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя дома этих незваных гостей».