Турция и США проведут встречу по вопросу истребителей F-35 в ближайшие дни

В ближайшие дни в США состоится встреча американской и турецкой сторон по вопросу истребителей F-35, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Об этом пишет Anadolu.

Вместе с тем в настоящее время идёт процесс закупки и модернизации для Турции F-16, говорится в сообщении.

В октябре 2021 года США и Турция провели консультации по программе создания F-35, из которой Анкара была исключена после покупки российских ЗРК С-400.

Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.

В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.