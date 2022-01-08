CNN: США опасаются эффекта бумеранга в случае введения новых санкций против России
- Legion-Media
Отмечается, что по меньшей мере два анализа, проведённых американской администрацией, показали, что введение «разрушительных санкций», например, в отношении «Газпрома» и Центробанка России, также могут нанести ущерб экономике других стран.
В материале говорится, что это может привести к росту цен на газ или создать препятствия торговле и инвестированию в европейских странах.
Как заявили источники телеканала, одной из проблем считается то, что данные негативные последствия «могут бумерангом вернуться в США в год выборов».
Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что администрация США выступает против новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2», которые намерен обсудить сенат США.
В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».