CNN: США опасаются эффекта бумеранга в случае введения новых санкций против России

США изучают возможность введения новых санкций против России, однако опасаются, что эти меры вернутся бумерангом и ударят по экономике западных стран. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что по меньшей мере два анализа, проведённых американской администрацией, показали, что введение «разрушительных санкций», например, в отношении «Газпрома» и Центробанка России, также могут нанести ущерб экономике других стран.

В материале говорится, что это может привести к росту цен на газ или создать препятствия торговле и инвестированию в европейских странах.

Как заявили источники телеканала, одной из проблем считается то, что данные негативные последствия «могут бумерангом вернуться в США в год выборов».

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что администрация США выступает против новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2», которые намерен обсудить сенат США.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».