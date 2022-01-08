Сенатор Пушков прокомментировал слова Блинкена о нерасширении НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Запад никогда не давал обещаний о нерасширении НАТО.

«Блинкен плохо знает историю. Перед обьединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачёву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток». Горбачёв сделал стратегический просчёт, не обязав американцев и Коля зафиксировать это на бумаге», — написал Пушков в Telegram.

По его словам, именно по этой причине Россия требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Ранее Блинкен заявил, что Запад никогда не давал России обещаний о нерасширении НАТО.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о свидетельствах заверений Запада не расширять НАТО на восток.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Глава государства сказал, что Россию «надули, просто нагло обманули».