США на переговорах в Женеве намерены обсудить только двусторонние вопросы безопасности

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В ходе российско-американских переговоров в Женеве 10 января Соединённые Штаты намерены обсуждать только двусторонние вопросы безопасности. Об этом сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента.
США на переговорах в Женеве намерены обсудить только двусторонние вопросы безопасности
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  • © Alexander Spatari

«В понедельник мы выслушаем, как Россия объяснит свои предложения (по гарантиям безопасности. — RT) и опасения, на которых они основаны. Мы ответим, мы расскажем о своих опасениях. Надеюсь, это приведёт к выявлению нескольких двусторонних вопросов, по которым имеется достаточное количество точек соприкосновения для продолжения дискуссий. Я хочу подчеркнуть, что обсуждения в рамках диалога по стратегической стабильности будут сосредоточены на двусторонних вопросах», — приводит её слова ТАСС.

В Госдепе также отметили, что прогресс на переговорах может быть достигнут лишь в случае реалистичного подхода со стороны Москвы.

10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

Ранее Рябков назвал «достаточно жёстким» подход России в переговорах по гарантиям безопасности.

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