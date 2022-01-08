В США назвали проблематичными требования России вывести ядерное оружие из стран НАТО

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Требования России вывести ядерное оружие с территорий стран — членов НАТО являются проблематичными для США. Об этом сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента.
В США назвали проблематичными требования России вывести ядерное оружие из стран НАТО
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

«Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что, пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о свидетельствах заверений Запада не расширять НАТО на восток.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Глава государства сказал, что Россию «надули, просто нагло обманули».

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