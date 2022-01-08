В США назвали проблематичными требования России вывести ядерное оружие из стран НАТО
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«Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что, пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о свидетельствах заверений Запада не расширять НАТО на восток.
В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Глава государства сказал, что Россию «надули, просто нагло обманули».