В США назвали проблематичными требования России вывести ядерное оружие из стран НАТО

Требования России вывести ядерное оружие с территорий стран — членов НАТО являются проблематичными для США. Об этом сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что, пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о свидетельствах заверений Запада не расширять НАТО на восток.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Глава государства сказал, что Россию «надули, просто нагло обманули».