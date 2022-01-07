Aamaj: в Панджшере идут бои между талибами и бойцами Фронта национального сопротивления
- AP
По данным источников, силы талибов во главе с Хамидом Хорасани атаковали ополченцев в районе Анаба в Панджшере, «столкновения всё ещё продолжаются».
Как ранее заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар, в Афганистане действует сопротивление против «Талибана», причём не только в Панджшере, но и в Кандагаре, и в районе Андараба провинции Баглан.
В сентябре Фронт национального сопротивления Афганистана отказался признать временное правительство, сформированное талибами.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.