Aamaj: в Панджшере идут бои между талибами и бойцами Фронта национального сопротивления

В афганской провинции Панджшер на севере страны идут вооружённые столкновения между захватившими власть членами «Талибана»* и бойцами Фронта национального сопротивления, сообщает Aamaj News.

По данным источников, силы талибов во главе с Хамидом Хорасани атаковали ополченцев в районе Анаба в Панджшере, «столкновения всё ещё продолжаются».

Как ранее заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар, в Афганистане действует сопротивление против «Талибана», причём не только в Панджшере, но и в Кандагаре, и в районе Андараба провинции Баглан.

В сентябре Фронт национального сопротивления Афганистана отказался признать временное правительство, сформированное талибами.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.