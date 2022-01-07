Aamaj: в Панджшере идут бои между талибами и бойцами Фронта национального сопротивления

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В афганской провинции Панджшер на севере страны идут вооружённые столкновения между захватившими власть членами «Талибана»* и бойцами Фронта национального сопротивления, сообщает Aamaj News.
Aamaj: в Панджшере идут бои между талибами и бойцами Фронта национального сопротивления
  • AP

По данным источников, силы талибов во главе с Хамидом Хорасани атаковали ополченцев в районе Анаба в Панджшере, «столкновения всё ещё продолжаются».

Как ранее заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар, в Афганистане действует сопротивление против «Талибана», причём не только в Панджшере, но и в Кандагаре, и в районе Андараба провинции Баглан.

В сентябре Фронт национального сопротивления Афганистана отказался признать временное правительство, сформированное талибами.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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