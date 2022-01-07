Китай решительно выступает против внешних сил, провоцирующих беспорядки в Казахстане

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Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцируют беспорядки в Казахстане, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
Китай решительно выступает против внешних сил, провоцирующих беспорядки в Казахстане
  • AP

«Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к «цветной революции» в Казахстане», — цитирует РИА Новости его заявление.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что протесты в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане.

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