Китай решительно выступает против внешних сил, провоцирующих беспорядки в Казахстане
- AP
«Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к «цветной революции» в Казахстане», — цитирует РИА Новости его заявление.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что протесты в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела республики.
Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане.