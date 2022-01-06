Захарова оценила заявление о том, что Казахстан для России станет «вторым Афганистаном»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление о том, что Казахстан для России станет «вторым Афганистаном».
Захарова оценила заявление о том, что Казахстан для России станет «вторым Афганистаном»
  • © МИД РФ

Соответствующий пост она опубликовала в своём канале в Telegram.

«Наша либеральная тусовка зашлась в экстазе: «Ввод войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном». Забыли, бесстыжие, что «вторым Афганистаном» они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в своё же», — отметила Захарова.

Она добавила, что если уж проводить параллели с происходящим в Казахстане, то лучше вспомнить Капитолий, который «американские граждане штурмовали ровно год назад». Тогда США жёстко подавили протесты.

«Ну и главное, что агенты влияния в своей аргументации тщательно упускают, — речь идёт о Коллективных миротворческих силах ОДКБ. Решение принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей Казахстана», — подчеркнула она.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.

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