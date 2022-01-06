Премьер Баварии: политика по «Северному потоку — 2» угрожает энергетической безопасности ФРГ

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер прокомментировал позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по «Северному потоку — 2».

По мнению политика, внешняя политика нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ.

«Зелёная» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии», — цитирует РИА Новости Зедера.

Он подчеркнул, что в условиях резкого роста цен на газ ФРГ «нуждается в надёжных поставках голубого топлива».

Политик назвал ошибкой скептическое отношение главы немецкого МИД к российскому проекту.

Ранее глава Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью газете Rheinische Post допустил возможность введения рестрикций в отношении «Северного потока — 2» со стороны США в случае обострения конфликта между Россией и Украиной.

По его словам, закрытие «Северного потока — 2» стало бы экономическим риском для Uniper и газоснабжения Европы в целом.

Замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.