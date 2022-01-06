Премьер Баварии: политика по «Северному потоку — 2» угрожает энергетической безопасности ФРГ

Короткая ссылка
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер прокомментировал позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по «Северному потоку — 2».
Премьер Баварии: политика по «Северному потоку — 2» угрожает энергетической безопасности ФРГ
  • Gettyimages.ru

По мнению политика, внешняя политика нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ.

«Зелёная» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии», — цитирует РИА Новости Зедера.

Он подчеркнул, что в условиях резкого роста цен на газ ФРГ «нуждается в надёжных поставках голубого топлива».

Политик назвал ошибкой скептическое отношение главы немецкого МИД к российскому проекту.

Ранее глава Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью газете Rheinische Post допустил возможность введения рестрикций в отношении «Северного потока — 2» со стороны США в случае обострения конфликта между Россией и Украиной.

По его словам, закрытие «Северного потока — 2» стало бы экономическим риском для Uniper и газоснабжения Европы  в целом.

Замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить