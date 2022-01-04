В Uniper заявили о рисках для Европы из-за возможных санкций против «Северного потока — 2»
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«Если конфликт между Россией и Украиной обострится, то газопровод может стать целью американских санкций», — цитирует РИА Новости заявление Маубаха.
Он также добавил, что закрытие «Северного потока — 2» стало бы экономическим риском для Uniper и газоснабжения Европы в целом.
«Германия удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе через импорт, а половина, опять-таки, из России», — подчеркнул Маубах.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT затягивание сертификации проекта «Северный поток — 2».