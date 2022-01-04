В Uniper заявили о рисках для Европы из-за возможных санкций против «Северного потока — 2»

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Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью газете Rheinische Post допустил возможность введения рестрикций в отношении «Северного потока — 2» со стороны США в случае обострения конфликта между Россией и Украиной.
В Uniper заявили о рисках для Европы из-за возможных санкций против «Северного потока — 2»
  • ©Jens Büttner/picture alliance
  • Gettyimages.ru

«Если конфликт между Россией и Украиной обострится, то газопровод может стать целью американских санкций», — цитирует РИА Новости заявление Маубаха.

Он также добавил, что закрытие «Северного потока — 2» стало бы экономическим риском для Uniper и газоснабжения Европы  в целом.

«Германия удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе через импорт, а половина, опять-таки, из России», — подчеркнул Маубах.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT затягивание сертификации проекта «Северный поток — 2».

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