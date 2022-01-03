Аналитик Оленченко прокомментировал ситуацию с сертификацией «Северного потока—2»

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT затягивание сертификации проекта «Северный поток — 2».

«Безусловно, «Северный поток — 2» в настоящее время представляет собой одну наиболее видимую точку противостояния между европейским и американским лобби в Европе», — сообщил Оленченко.

По его мнению, к членам европейского лобби можно отнести европейских политиков и общественных деятелей, которые убеждены в необходимости для Европы выступать самостоятельным центром силы и стремиться к выстраиванию отношений с Россией. Говоря о проамериканском лобби, аналитик отметил, что такие политики привержены идее однополярного мира и курсу, который определяют США.

«С экономической точки зрения, европейские структуры, в основном германские, проигрывают в том, что, сдерживая введение в эксплуатацию «Северного потока — 2», они тем самым понижают конкурентоспособность Германии в целом. Говоря о конкурентоспособности, я имею в виду обрабатывающую промышленность и ЖКХ», — пояснил собеседник RT.

По его словам, конкурентоспособность снижается ввиду вынужденных закупок газа по более высокой цене, что повышает стоимость товаров, с которыми Германия выходит на экспорт.

«С точки зрения здравого смысла, европейцам надо было бы в сжатые сроки завершить сертификацию и введение в эксплуатацию «Северного потока — 2». С точки зрения проамериканского лобби, они, конечно, будут это сдерживать», — отметил аналитик.

Он также подчеркнул, что сроки сертификации проекта «Северный поток — 2» будут зависеть от противостояния двух лобби, от того, кому «удастся найти более сильную аргументацию, проявить более сильную волю, быть более последовательными в отстаивании европейских интересов.

«Если они затянут введение «Северного потока — 2», лето — это, в общем-то, тот период, когда уже нет такой острой нужды для ЖКХ, то, конечно, это будет поражение для Европы. Но мы, как соседи с Европой, конечно, не хотели бы поражения ни политического, ни экономического, ни идеологического. Когда я говорю «поражение», то имею в виду поражение перед американским давлением», — заключил собеседник RT.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года, и предупредил о возможных новых санкциях против «Северного потока — 2» со стороны Соединённых Штатов.