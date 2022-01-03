В ФРГ прокомментировали возможность введения санкций против «Северного потока — 2»
«Если Россия вторгнется на Украину, тогда «Северный поток — 2» стоит поставить под вопрос», — приводит РИА Новости заявление Нурипура.
При этом, по его словам, если с правовой точки зрения всё будет в порядке и газопровод пройдёт сертификацию, то «Северный поток — 2» заработает.
«Газовый проект такого масштаба будет всегда восприниматься как что-то сугубо политическое», — выразил своё мнение немецкий депутат.
Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило об отсутствии изменений в ситуации с сертификацией компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2». Глава регулятора ФРГ Йохен Хоман заявил, что не ожидает решения по поводу сертификации оператора трубопровода в первой половине 2022 года.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификацию «Северного потока — 2» планируют завершить максимум до конца первого полугодия 2022 года.