Депутат бундестага ФРГ от партии «Зелёные» Омид Нурипур в интервью медиагруппе Funke призвал обсудить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину.

«Если Россия вторгнется на Украину, тогда «Северный поток — 2» стоит поставить под вопрос», — приводит РИА Новости заявление Нурипура.

При этом, по его словам, если с правовой точки зрения всё будет в порядке и газопровод пройдёт сертификацию, то «Северный поток — 2» заработает.

«Газовый проект такого масштаба будет всегда восприниматься как что-то сугубо политическое», — выразил своё мнение немецкий депутат.

Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило об отсутствии изменений в ситуации с сертификацией компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2». Глава регулятора ФРГ Йохен Хоман заявил, что не ожидает решения по поводу сертификации оператора трубопровода в первой половине 2022 года.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификацию «Северного потока — 2» планируют завершить максимум до конца первого полугодия 2022 года.