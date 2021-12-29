Регулятор ФРГ заявил об отсутствии изменений в ситуации с сертификацией Nord Stream 2 AG

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Федеральное сетевое агентство сообщило об отсутствии изменений в ситуации вокруг сертификации компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя регулятора.
Регулятор ФРГ заявил об отсутствии изменений в ситуации с сертификацией Nord Stream 2 AG
  • Reuters

«Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием [ситуации]», — заявила представитель регулятора.

Она напомнила, что глава регулятора ФРГ Йохен Хоман заявил, что не ожидает решения по поводу сертификации оператора трубопровода в первой половине 2022 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификацию «Северного потока — 2» планируют завершить максимум до конца первого полугодия 2022 года. 

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2».

После этого компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором СП-2, решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы  соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

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