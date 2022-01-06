В Госдепе США призвали власти Казахстана и протестующих к сдержанности
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«США внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане, который является нашим ценным партнёром», — говорится в заявлении.
Как отмечается, Вашингтон «осуждает акты насилия и уничтожения собственности и призывает к сдержанности как власти, так и протестующих».
«Мы просим казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе путём восстановления услуг интернета», — отмечается в сообщении.
В Госдепе призвали все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.
Токаев подчеркнул, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.
К тому же в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.