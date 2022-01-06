В Госдепе США призвали власти Казахстана и протестующих к сдержанности

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Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации, сложившейся в результате протестов и объявления в стране чрезвычайного положения. Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.
В Госдепе США призвали власти Казахстана и протестующих к сдержанности
  • AFP
  • © Abduaziz MADYAROV

«США внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане, который является нашим ценным партнёром», — говорится в заявлении.

Как отмечается, Вашингтон «осуждает акты насилия и уничтожения собственности и призывает к сдержанности как власти, так и протестующих».

«Мы просим казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе путём восстановления услуг интернета», — отмечается в сообщении. 

В Госдепе призвали все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.

Токаев подчеркнул, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

К тому же в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.

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