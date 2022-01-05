В ВОЗ зафиксировали максимальное число случаев COVID-19 в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 2 294 039 новых случаях инфицирования коронавирусом в мире за минувшие сутки, что стало наиболее высоким суточным значением в статистике организации за всё время пандемии.

AP

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Как пишет ТАСС, впервые число случаев коронавируса в течение 24 часов превысило 2 млн. Число летальных исходов от коронавируса в мире на данный момент составило 5 454 131. Лидером по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 является США, следом идёт Индия и Бразилия. Ранее сообщалось, что ВОЗ прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации в том числе бустерных прививок от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.