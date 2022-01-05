В Минздраве ФРГ сообщили, что вакцинированные легче переносят штамм «омикрон»

В Министерстве здравоохранения ФРГ рассказали, что заболевание омикрон-вариантом коронавируса у вакцинированных граждан протекает достаточно мягко.

РИА Новости

«Омикрон»... у привитых протекает мягко», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Германии. В ведомстве также выразили озабоченность быстрым ростом случаев омикрон-штамма. «Этот вариант гораздо более заразен, чем другие известные варианты», — подчеркивается в сообщении. Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что в стране уверенно начинается пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма. Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.