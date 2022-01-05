В Минздраве ФРГ сообщили, что вакцинированные легче переносят штамм «омикрон»
- РИА Новости
«Омикрон»... у привитых протекает мягко», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Германии.
В ведомстве также выразили озабоченность быстрым ростом случаев омикрон-штамма.
«Этот вариант гораздо более заразен, чем другие известные варианты», — подчеркивается в сообщении.
Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что в стране уверенно начинается пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма.
Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.