Глава Минздрава ФРГ заявил, что страна не избежит пятой волны COVID-19

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в стране уверенно начинается пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма.

«Мы должны уверенно рассчитывать сейчас на пятую волну, в Германии сейчас насчитывается сколько случаев «омикрона», ...что мы должны исходить из того, что Германия уже не сможет избежать волны, вызванной «омикроном», что она придет. Мы интенсивно готовимся к ней», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что из-за быстрого распространения омикрон-варианта COVID-19 в стране может начаться пятая волна пандемии.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отметил, что штамм «омикрон» коронавируса может стать «очередным штормом» для Европы.