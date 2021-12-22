Глава Минздрава ФРГ заявил, что страна не избежит пятой волны COVID-19
- Reuters
«Мы должны уверенно рассчитывать сейчас на пятую волну, в Германии сейчас насчитывается сколько случаев «омикрона», ...что мы должны исходить из того, что Германия уже не сможет избежать волны, вызванной «омикроном», что она придет. Мы интенсивно готовимся к ней», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что из-за быстрого распространения омикрон-варианта COVID-19 в стране может начаться пятая волна пандемии.
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отметил, что штамм «омикрон» коронавируса может стать «очередным штормом» для Европы.