Шольц спрогнозировал пятую волну коронавируса в ФРГ из-за штамма «омикрон»
- РИА Новости
«Идёт волна номер пять», — приводит ТАСС заявление Шольца.
Он добавил, что, по оценкам специалистов, эта волна будет ещё агрессивнее, чем предыдущие.
«Даже для тех, кто получил две дозы вакцины и переболел, высока угроза заразиться», — предупредил канцлер.
Ранее сообщалось, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 6 млн.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с коронавирусной инфекцией до новогодних праздников.