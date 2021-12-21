Шольц спрогнозировал пятую волну коронавируса в ФРГ из-за штамма «омикрон»

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель об ужесточении антикоронавирусных мер заявил, что из-за быстрого распространения омикрон-варианта COVID-19 в стране может начаться пятая волна пандемии.
Шольц спрогнозировал пятую волну коронавируса в ФРГ из-за штамма «омикрон»
  • РИА Новости

«Идёт волна номер пять», — приводит ТАСС заявление Шольца.

Он добавил, что, по оценкам специалистов, эта волна будет ещё агрессивнее, чем предыдущие.

«Даже для тех, кто получил две дозы вакцины и переболел, высока угроза заразиться», — предупредил канцлер.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 6 млн.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с коронавирусной инфекцией до новогодних праздников.

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