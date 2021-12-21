В ВОЗ назвали омикрон-штамм «очередным штормом» для Европы

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что штамм «омикрон» коронавируса может стать «очередным штормом» для Европы.

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы можем видеть приближение очередного шторма... В течение нескольких недель «омикрон» станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти», — сказал он.

Он уточнил, что данный вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона.

При этом, по его словам, штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

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