В ВОЗ назвали омикрон-штамм «очередным штормом» для Европы
- Reuters
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Об этом сообщает Associated Press.
«Мы можем видеть приближение очередного шторма... В течение нескольких недель «омикрон» станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти», — сказал он.
Он уточнил, что данный вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона.
При этом, по его словам, штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц спрогнозировал пятую волну коронавируса в Германии из-за штамма «омикрон».
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