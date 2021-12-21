В ВОЗ назвали омикрон-штамм «очередным штормом» для Европы

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что штамм «омикрон» коронавируса может стать «очередным штормом» для Европы.
В ВОЗ назвали омикрон-штамм «очередным штормом» для Европы
  • Reuters
  • © Remo Casilli

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы можем видеть приближение очередного шторма... В течение нескольких недель «омикрон» станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти», — сказал он.

Он уточнил, что данный вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона.

При этом, по его словам, штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц спрогнозировал пятую волну коронавируса в Германии из-за штамма «омикрон».

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с коронавирусной инфекцией до новогодних праздников.

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