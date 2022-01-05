Посол Эфиопии в России Тегену высказался в пользу реформирования ООН

Короткая ссылка
Необходимо реформировать Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН), предоставив место в нём и право вето африканским странам, заявил посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену.
Посол Эфиопии в России Тегену высказался в пользу реформирования ООН
  • © Ludovic MARIN / AFP

«ООН нужно реформировать. Смотрите, в Африке проживает 1,3 млрд человек, это очень большой континент. С таким населением у нас нет ни одного постоянного места в Совбезе ООН. Так что мы, африканцы, уже давно этого требуем», — заявил Тегену в интервью РИА Новости

Он также заявил о необходимости предоставить африканским странам право вето.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет Безопасности ООН под новые реалии.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал возможность реформирования ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить