Посол Эфиопии в России Тегену высказался в пользу реформирования ООН
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«ООН нужно реформировать. Смотрите, в Африке проживает 1,3 млрд человек, это очень большой континент. С таким населением у нас нет ни одного постоянного места в Совбезе ООН. Так что мы, африканцы, уже давно этого требуем», — заявил Тегену в интервью РИА Новости.
Он также заявил о необходимости предоставить африканским странам право вето.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет Безопасности ООН под новые реалии.
В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал возможность реформирования ООН.