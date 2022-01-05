Посол Эфиопии в России Тегену высказался в пользу реформирования ООН

Необходимо реформировать Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН), предоставив место в нём и право вето африканским странам, заявил посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену.

«ООН нужно реформировать. Смотрите, в Африке проживает 1,3 млрд человек, это очень большой континент. С таким населением у нас нет ни одного постоянного места в Совбезе ООН. Так что мы, африканцы, уже давно этого требуем», — заявил Тегену в интервью РИА Новости.

Он также заявил о необходимости предоставить африканским странам право вето.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет Безопасности ООН под новые реалии.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал возможность реформирования ООН.