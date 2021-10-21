Путин прокомментировал возможность реформирования ООН

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал возможность реформирования Организации Объединённых Наций (ООН).

«ООН остаётся для всех непреходящей ценностью... Организацию много критикуют за то, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам. Отчасти это справедливо, конечно...», — заявил Путин.

По его словам, ООН является «носителем не только норм и самого духа нормотворчества, причём основанного на принципах равенства и максимального учёта мнения всех».

«Наша обязанность сохранить это достояние, конечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть и ребёнка», — подчеркнул российский президент.

Путин добавил, что вопрос о реформировании Совета безопасности ООН необходимо решать в ходе консенсуса.

Российский лидер подчеркнул, «что если будет разрушено право вето, то ООН умрёт в тот же день».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет Безопасности ООН под новые реалии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» — победителей во Второй мировой войне.