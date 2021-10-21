Путин прокомментировал возможность реформирования ООН
- AP
«ООН остаётся для всех непреходящей ценностью... Организацию много критикуют за то, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам. Отчасти это справедливо, конечно...», — заявил Путин.
По его словам, ООН является «носителем не только норм и самого духа нормотворчества, причём основанного на принципах равенства и максимального учёта мнения всех».
«Наша обязанность сохранить это достояние, конечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть и ребёнка», — подчеркнул российский президент.
Путин добавил, что вопрос о реформировании Совета безопасности ООН необходимо решать в ходе консенсуса.
Российский лидер подчеркнул, «что если будет разрушено право вето, то ООН умрёт в тот же день».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет Безопасности ООН под новые реалии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» — победителей во Второй мировой войне.