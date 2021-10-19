Лавров отметил необходимость адаптировать Совбез ООН под новые реалии

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет Безопасности ООН под новые реалии.
Лавров отметил необходимость адаптировать Совбез ООН под новые реалии
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Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей во Второй мировой войне.

«Да, есть необходимость адаптировать ООН и адаптировать Совет Безопасности к новым реалиям», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в рамках пресс-подхода после заседания международного клуба «Валдай».

Он отметил, что развивающие страны настаивают на увеличении их представленности в Совбезе. По словам Лаврова, Западу больше не следует добавлять мест в Совбезе, а число представителей Азии, Африки и Латинской Америки, напротив, нужно увеличить.

RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода главы МИД России после выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» — победителей во Второй мировой войне.

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