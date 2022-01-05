Трамп отменил пресс-конференцию по случаю годовщины штурма Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, которая должна была состоятся в годовщину штурма Капитолия 6 января.

«Я отменяю пресс-конференцию, которая должна была пройти 6 января в Мар-а-Лаго, штат Флорида», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Трампа.

Он добавил, что намерен обсудить вопросы связанные с данной годовщиной во время митинга своих сторонников в штате Аризона 15 января.

Ранее генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала детей Дональда Трампа Иванку и Дональда-младшего для дачи показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества.