Политолог Абзалов рассказал о возможных итогах встречи глав МИД стран НАТО

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT рассказал, каких результатов стоит ожидать от внеочередной встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая запланирована на 7 января.

По словам Абзалова, данное мероприятие является своего рода консультацией непосредственно перед переговорами, намеченными на 12 января.

Как предположил эксперт, заявления по итогам встречи могут быть связаны с санкциями против России.

Но при этом, по его мнению, альянс оказался в сложной ситуации.

«Нет единой позиции по этому вопросу... Отсутствие единой позиции являет собой очень большую проблему», — сообщил политолог.

Он выразил мнение, что пока что НАТО «может принимать какие-то превентивные меры санкционного характера, объявлять о санкциях».

«Но все прекрасно понимают, что переговорный процесс будет зависеть исключительно от российско-американского трека», — заключил собеседник RT.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила о внеочередной виртуальной встречи министров иностранных дел НАТО, запланированной на 7 января.

По её словам, стороны обсудят «наращивание военной мощи» России на Украине и вокруг неё», а также более широкий спектр вопросов касательно европейской безопасности.